Пылает каждый метр, – офицер НГУ рассказал о бешеной тактике россиян

Россия применяет различные подразделения на линии фронта. Бывают как подготовленные профессионалы, так и наскоро собранная "солянка" из наемников и преступников, которых позабирали из тюрем.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, заметив, что Россия не имеет условно одинаковых подразделений на фронте. Есть разница между штурмовыми, мотопехотными, механизированными, десантными подразделениями и способом их применения.

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Потери у россиян серьезные

Как отметил Назаренко, конечно, нельзя недооценивать врага. Среди российских войск есть профессионалы. Но рядом с ними воюют специфические подразделения со странной тактикой применения. Но в целом потери России на войне действительно серьезные.

Доходит до такого, что на одну посадку может быть не одна и не две атаки в день. Бывают, что дважды атакуют малыми группами. Это все уничтожаем. Потом снова это повторяется. Или идут конвейерные атаки с использованием баги и мотоциклов. Все это сопровождается артиллерийскими обстрелами, скидами с БпЛА и FPV-дронами,

– рассказал военный.

Тогда на фронте буквально пылает каждый метр. И наши военные делают все возможное, чтобы уничтожать врага.

Добавим, по состоянию на 5 мая Россия потеряла более 958 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10763 танки, 22411 боевых бронированных машин, 27370 артиллерийских систем, 1377 РСЗО и т.д.