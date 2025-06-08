Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, отметив, что враг постоянно пытается штурмовать позиции на этом направлении. Соответственно потери России тут более чем серьезные.

Читайте также Враг не дошел до Украины: ССО уничтожили группу россиян на границе Сумщины и Курщины

Оккупантам запретили эвакуировать раненых

Как отметил Денисюк, в течение весны в полосе ответственности 66 отдельной механизированной бригады удалось выбить более 3200 оккупантов. Из них 1508 – это безвозвратные потери.

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать оккупантов. При этом сами россияне не сильно берегут свой личный состав.

Российское командование практически запретило эвакуацию своих раненых с поля боя. Оккупанты, которые получили легкие ранения, вынуждены продолжать наступление. Там позволили эвакуацию только тех, кто имеет травматическую ампутацию. Но такие оккупанты самостоятельно вынуждены добираться на пункты эвакуации. Буквально ползут туда,

– рассказал военный.

Добавим, потери России на войне уже приближаются к 1 миллиону личного состава. По состоянию на 8 июня украинские защитники выбили более 996 тысяч оккупантов. Также Россия потеряла 10911 танков, 22748 боевых бронированных машин, 28892 артиллерийских систем и т.д.