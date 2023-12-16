С начала войны потери достигают уже 344 820 оккупантов, однако Россия и не думает останавливаться. Следует отметить, что в условиях активных боевых действий вести точный подсчет почти невозможно, поэтому это лишь приблизительное количество потерь врага.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года потери России составляют:

личного состава – около 344 820 (930) человек;

танков – 5720 (+14);

боевых бронированных машин – 10 667 (+13);

артиллерийских систем – 8100 (+1);

РСЗО – 920 (+0);

средств ПВО – 605 (+0);

самолетов – 324 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6238 (+12);

крылатых ракет – 1609 (+1);

кораблей /катеров – 22 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10710 (+11);

специальной техники – 1190 (+1).

Утраты врага по состоянию на 16 декабря / Статистика Генштаба

Ситуация в Херсонской области

Во время "Прямой линии" 14 декабря Владимир Путин попытался оправдаться перед народом о заходе украинских военных на левый берег. Якобы решение было принято для "сохранения жизней", потому что ВСУ плотно лупили артиллерией по узкому участку берега. А впоследствии Путин начал фантазировать, будто бы дал приказ "не спешить выдавливать".

Стоит отметить, что по сообщениям Сил обороны, несмотря на вражеские штурмы, ни одной позиции на левобережье Херсона Вооруженные Силы Украины россиянам не сдали. Враг активно пытается выбить украинцев с занятых территорий, однако ему ничего не удается. Враг начал экономить на технике и если и идет на штурм, то только пешком – что и приводит к значительным потерям.