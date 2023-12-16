З початку війни втрати сягають вже неймовірних 344 820 окупантів, однак Росія й не думає зупинятися. Варто зазначити, що в умовах активних бойових дій вести точний підрахунок майже неможливо, тому це лише приблизна кількість втрат ворога.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

особового складу – близько 344 820 (+930) осіб;

танків – 5 720 (+14);

бойових броньованих машин – 10 667 (+13);

артилерійських систем – 8100 (+1);

РСЗВ – 920 (+0);

засоби ППО – 605 (+0);

літаків – 324 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6238 (+12);

крилаті ракети – 1 609 (+1);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 710 (+11);

спеціальна техніка – 1 190 (+1).

Втрати ворога станом на 16 грудня / статистика Генштабу

Ситуація у Херсонській області

Під час "Прямої лінії" 14 грудня Владімір Путін спробував виправдатися перед народом про захід українських військових на лівий берег. Нібито рішення було ухвалено для "збереження життів", бо ЗСУ щільно лупили артилерією по вузькій ділянці берега. А згодом Путін почав фантазувати, нібито дав наказ "не поспішати видавлювати".

Варто зазначити, що за повідомленнями Сил Оборони попри ворожі штурми, жодної позиції на лівобережжі Херсонщини Збройні Сили України росіянам не здали. Ворог активно намагається вибити українців з зайнятих територій, однак йому нічого не вдається. Ворог почав економити на техніці, і якщо й іде на штурм, то тільки пішки – що й призводить до значних втрат.