Первый мотоштурм Гришиного в 2026 году: в ДШВ показали "взрывное" видео срыва атаки
- Силы обороны Украины остановили штурм российской армии в Гришино, уничтожив 13 единиц мототехники и 17 оккупантов.
- Российская попытка прорыва в районе Мирнограда также была неудачной.
Силы обороны Украины остановили штурм российской армии возле Гришино, что в Донецкой области. Противник впервые за три места пытался атаковать на мототехнике.
Подробнее об операции и потерях российской стороны рассказали в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Чем закончился мотоштурм возле Гришино?
Украинские военные напомнили, что предыдущая попытка российского штурма Гришино на багги была в декабре 2025 года. Тогда она завершилась неудачей для врага.
На этот раз российские войска применили 13 единиц мототехники. Из них 9 было уничтожено на подступах к Гришино, а еще 4 единицы – непосредственно в поселке, рассказали военные.
По данным защитников, российская армия потеряла 17 оккупантов во время этой операции ВСУ.
ВСУ сорвали мотоштурм Гришино: смотрите видео
По целям отработали 155 ОМБр и 425-й ОШП "Скала" вместе со смежными подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Одновременно Россия спланировано попыталась прорваться в районе Мирнограда с помощью двух МТ-ЛБ. Враг потерпел неудачу,
– добавили в 7 корпусе ДШВ.
Отмечается, что Силы обороны уничтожили обе единицы техники, а также ликвидировали личный состав противника.
Другие успешные удары по объектам российской армии
В Генштабе ВСУ проинформировали, что Силы обороны ударили по авиазаводам в Ульяновской и Новгородской областях России. В результате атаки были повреждены климатическое укрытие, стоянки самолетов и ангар для обслуживания Ил-76 и Л-410.
Подразделение ГУР "Призраки" попало в радар "Валдай", ретранслятор для дронов и комплекс навигационной системы "Глонас" в Крыму.
Также бойцы ударили по двум вражеским десантным катерам "БК-16" и его экипажу.