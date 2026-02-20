В России могут воспринять это как предательство, – генерал США сказал, чего очень боится Путин
- Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус считает, что Россия имеет предел в способности набирать новых бойцов в свою армию.
- Петреус отметил, что Путин не хочет завершать боевые действия несмотря на огромные потери своей армии, ведь своих целей даже с учетом имеющегося большого ресурса так и не достиг.
Потери российской армии на войне перевалили за 1,2 миллиона человек. В январе Россия понесла их на 9 тысяч больше, чем смогла компенсировать.
Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал мнение, что есть пределы того, насколько долго Россия сможет пополнять потери.
Путин не хочет останавливать войну: какие последствия могут быть?
Генерал армии США в отставке выразил надежду, что наступит время, когда российские семьи наконец скажут, что не будут отправлять своих детей на фронт, независимо от того, насколько велика выгода от этого будет для них. Ведь известно, что Россия заманивает бойцов воевать, предлагая значительные единовременные выплаты, так называемые "подъемные".
Россия практически покупает бойцов, чтобы те шли на службу. Но когда они видят, как возвращают потом тело, думаю, есть предел терпения у родителей, которые позволяют своим сыновьям идти на войну,
– озвучил Петреус.
По мнению генерала армии США в отставке, в определенный момент это может обернуться против путинского режима. По его словам, одна из проблем для Кремля заключается в том, что Путин ведет войну, которую ему не удается выиграть, но при этом российский диктатор очень не хочет ее останавливать.
Он вызвал в России крайне националистические эмоции. Остановиться, не достигнув хотя бы части целей, ради которых погибли все эти россияне, может быть воспринято некоторыми в его стране как предательство,
– убежден Петреус.
Потери врага растут: как Россия пытается пополнить войско?
В 2026 году Россия почувствовала, что ресурс для штурмовых бригад в виде заключенных, у нее исчерпывается. Страна-агрессор начала вербовать на фронт студентов. Она заманивает молодежь обещаниями о том, что они будут служить в тылу и получат значительные денежные выплаты.
Российский диктатор подписал указ о привлечении резервистов на сборы в 2026 году якобы для охраны критически важных объектов. На самом деле их могут отправлять на передовую. Кроме того, в России ввели круглогодичный призыв, он продлится в течение года, а не только весной и осенью.