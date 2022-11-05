Украинские защитники эффективно уничтожают оккупантов на Донбассе: взрывные кадры

5 ноября 2022 , 16:57
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Источник:

Луганская ОВА

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков на разных направлениях. В сети появились кадры мощной работы наших бойцов в Донбассе.

В частности, Луганская ОВА обнародовала видео, на котором можно увидеть, как бойцы НГУ разгромили скопление техники и живой силы оккупационной армии в Луганской области.

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Украинские бойцы успешно уничтожают оккупантов

Бойцы 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины обнаружили и ударили по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области. Нацгвардейцы уничтожили:

  • 5 танков,
  • 2 бронированные боевые машины,
  • живую силу, точные потери которой подсчитывают.

Смотрите видео работы нацгвардейцев

Генштаб ВСУ также опубликовал взрывное видео настоящего боя в Луганской области.

Они пишут новую историю Украины! Историю нашей Победы! 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада уверенно уничтожает российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с оружием,
– говорится в сообщении.

На видео присутствует нецензурная лексика.

ВСУ уничтожают оккупантов в Луганской области: видео

Государственная пограничная служба также показала видео работы защитников.

"Братская могила захватчиков в блиндаже. На Донецком направлении пограничная аэроразведка обнаружила скопление российской пехоты и их укрепление. За дело взялись минометные расчеты ГНСУ", — говорится в подписи к ролику.

Несколько десятков осколочно-фугасных мин и захватчиков уничтожили прямо в блиндаже

Смотрите видео работы пограничников:

Общие потери России в войне

С самого начала полномасштабной войны в Украине оккупационная армия несет значительные потери. По состоянию на утро 5 ноября украинские защитники уже ликвидировали почти 75,5 тысяч захватчиков.

Также враг теряет уйму техники, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, наши бойцы уже испепелили:

  • 2758 танков;
  • 5601 боевую бронированную машину;
  • 1776 г. артиллерийских систем;
  • 391 РСЗО;
  • 202 средства ПВО;
  • 277 самолетов;
  • 260 вертолетов;
  • 1462 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • 399 крылатых ракет;
  • 16 кораблей и катеров;
  • 4184 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
  • 155 единиц специальной техники.

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Автор: Ольга Котів