Российские военные продолжают нести бешеные потери на фронте. И если похоронки оккупантов не слишком пугают, то цинковые гробы делают свое дело.

Да, в российском Белгороде жители пожаловались на интересные находки. Они ярко демонстрируют, что войско страны-агрессорки обходится без потерь в войне против Украины.

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За гаражами лежат цинковые гробы

Именно это возмутило жителей Белгорода. К правоохранителям они обратились, чтобы пожаловаться на ритуальщиков. Последние выбрасывают на свалку цинковые гробы, в которых в Россию доставляют ликвидированных бойцов. Тех, кто участвовал в так называемой "спецоперации".

Местные жители обнаружили несколько таких гробов. Находки включали в себя иконки, а также те же пакеты, которые еще перед началом полномасштабного вторжения закупила Россия. "Интересные" находки валялись вблизи гаражей на улице Привольной.



Цинковые гробы валяются за гаражами / Фото BAZA

Как рассказывают росСМИ, жители Белгорода были поражены увиденным. Они просто шли, чтобы выбросить мусор, но не надеялись, что по дороге наткнутся на цинковые гробы. Вскоре выяснилось, что их выбросила местная ритуальная компания. Она, очевидно, занимается транспортировкой "двухсотых" врагов. Нас цинковыми гробами не удивишь. В то же время поражает небрежность сотрудников бюро.

Поскольку мы заговорили о ликвидированных врагах, то ловите актуальную статистику потерь от Генштаба ВСУ. Сразу же оговоримся, что цифры вас очень порадуют.

"Двухсотых" кафиров становится все больше

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 71 200 российских захватчиков . Интересно, что только за минувшие сутки эту цифру пополнили 950 бойцов, которые вернутся домой в пакетах и тех же цинковых гробах.

Существенно сократилось количество техники врага. В металлолом уже превратили 2672 танка, 5453 боевых бронированных машин, 1724 артиллерийские системы, 383 РСЗО, 197 средств ПВО, а также 154 единицы специальной техники.

Кроме того, уничтожили за это время 274 самолета, 252 вертолета, 1412 БпЛА оперативно-тактического уровня, 352 крылатые ракеты, 16 судов, а также 4120 автомобилей и автоцистерн.

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