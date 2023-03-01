СМИ назвали среднюю продолжительность жизни российского военного в Украине

Российские военные продолжают нести бешеные потери в войне против Украины. Журналистам даже удалось подсчитать, сколько в среднем захватчикам удается продержаться на фронте.

В какой-то момент российские захватчики, отправленные на фронт, не выходят на связь. И именно это позволило журналистам дойти до интересного предположения, связанного с потерями врага.

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За сколько дней становятся "двухсотыми"

Итак, журналисты проделали кропотливую работу. Они проанализировали 10 тысяч сообщений в различных группах в запрещенной в Украине соцсети VK. В них говорилось о розыске пропавших во время войны. Из них 1365 публикации именно о военных. Да-да, более тысячи таких публикаций тоже свидетельствует о том, что враг, хоть и старается скрыть реальные потери, но это не так-то просто.

К какому выводу пришли авторы исследования. Они изучили объявления и сравнивали даты. Это позволило вывести среднее арифметическое. И, согласно ему, срок годности русского военнослужащего очень ограничен.

60 дней – столько, в среднем, солдаты участвовали в войне до того, как перестали выходить на связь,

– говорят журналисты.

Они также отметили, что есть родственники, по меньшей мере, 85 военнослужащих, которых не могут найти вот уже полгода. К примеру, участвовавших во штурме Мариуполя и "Азовстали".

В российском минобороны выбрали удобную позицию. Человек пропал без вести, значит он не входит в статистику потерь. А если не входит, то его искать никто не торопится. Да и на деньги от государства родные могут даже не рассчитывать.

Лидер Движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко объяснил, как трактовать этих самых "пропавших без вести". По его словам, в основном говорится о погибшего на фронте, а его тело просто не нашли. По этому случаю напомним, сколько оккупантов удалось уничтожить.

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