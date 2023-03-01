СМИ назвали среднюю продолжительность жизни российского военного в Украине
Источник:"Новая Газета"
Российские военные продолжают нести бешеные потери в войне против Украины. Журналистам даже удалось подсчитать, сколько в среднем захватчикам удается продержаться на фронте.
В какой-то момент российские захватчики, отправленные на фронт, не выходят на связь. И именно это позволило журналистам дойти до интересного предположения, связанного с потерями врага.
Читайте также Миллионное войско – страшилка Кремля: почему Путин не способен повторить большое наступление
За сколько дней становятся "двухсотыми"
Итак, журналисты проделали кропотливую работу. Они проанализировали 10 тысяч сообщений в различных группах в запрещенной в Украине соцсети VK. В них говорилось о розыске пропавших во время войны. Из них 1365 публикации именно о военных. Да-да, более тысячи таких публикаций тоже свидетельствует о том, что враг, хоть и старается скрыть реальные потери, но это не так-то просто.
К какому выводу пришли авторы исследования. Они изучили объявления и сравнивали даты. Это позволило вывести среднее арифметическое. И, согласно ему, срок годности русского военнослужащего очень ограничен.
60 дней – столько, в среднем, солдаты участвовали в войне до того, как перестали выходить на связь,
– говорят журналисты.
Они также отметили, что есть родственники, по меньшей мере, 85 военнослужащих, которых не могут найти вот уже полгода. К примеру, участвовавших во штурме Мариуполя и "Азовстали".
В российском минобороны выбрали удобную позицию. Человек пропал без вести, значит он не входит в статистику потерь. А если не входит, то его искать никто не торопится. Да и на деньги от государства родные могут даже не рассчитывать.
Лидер Движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко объяснил, как трактовать этих самых "пропавших без вести". По его словам, в основном говорится о погибшего на фронте, а его тело просто не нашли. По этому случаю напомним, сколько оккупантов удалось уничтожить.
Скоро будет 150 тысяч "пакетов"
- По состоянию на 1 марта, по данным Генштаба ВСУ, удалось ликвидировать 149 890 российских захватчиков. Только за прошедшие сутки статистику потерь врага пополнили 650 бойцов.
- Кроме живой силы, оккупанты избавляются также от техники. В металлолом удалось превратить 3 395 танков, 6 638 боевых бронированных машин, 2 393 артиллерийские системы, 479 РСЗО, 247 средств ПВО, а также 300 самолетов.
- А еще на балансе вражеского войска на 288 вертолетов, 2055 БпЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 судов, 5257 автомобилей и автоцистерн и 230 единиц спецтехники меньше.