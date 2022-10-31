Пока Кремль играет в "вундерваффе", на фронт к "чмобикам" едут "зомби-танки"

Что сейчас у россиян с производством танков, и как здесь Лукашенко может "помочь" Кремлю? В течение октября было сразу несколько гротескных новостей, касающихся российского танкопрома.

Танковые потуги "второй армии мира"

Россияне заявили о плане за три года модернизировать до 800 танков Т-62М на мощностях 103 ремонтного завода на Дальнем Востоке.

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И в то же время орки "выкатили" на очередные испытания что-то похожее на "чудо-танк" Т-14 "Армата", который вместо дизельного двигателя получил газотурбинный двигатель.

В 2022 году "Уралвагонзавод" сдал армии РФ лишь одну партию в несколько единиц модернизированных Т-80БВМ, хотя показатель "мирного" 2021 года – до 170 модернизированных Т-72Б3 и до 50 модернизированных Т-80БВМ.

Но пока единственный способ "исправить" эту проблему, которая есть у россиян, – это прислать ничтожество Медведева с "инспекцией" на "Уралвагонзавод" и увеличить объемы контрабанды стиральных машинок, в которых может быть электроника "двойного" назначения.

Зато кремлевские пропагандоны носятся с тем, что за 2022 год армия РФ якобы получила две партии новейших Т-90М "Прорыв". Возможно, дело шло бы к тому, что такими темпами танковый парк армии РФ полностью прекратит свое существование. Но нет, здесь Кремлю "на выручку" пришел Лукашенко.

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Лукашенко на подхвате

В начале октября Генштаб ВСУ сообщал, что россияне начали ремонтировать свою поврежденную технику на мощностях белорусского оборонно-промышленного комплекса. За прошлый месяц, по данным из открытых источников, белорусы вывезли в сторону РФ по железной дороге до 100 танков Т-72. А в конце октября белорусский танкопром представил собственный "сон разума" – Т-72БМ2 с "мангалом" и ведром для "отвлечения" Javelin. Учитывая схожесть этой белорусской поделки то ли с Т-72Б3, то ли с Т-80БВМ, похоже, что истинный заказчик "изделия" – именно армия РФ.

У нас просто до сих пор режим Лукашенко в Беларуси воспринимают только как пособника агрессии Кремля, хотя пора такую квалификацию менять.

Так, до 2022 года режим Лукашенко был крайне зависим от поставок энергоресурсов из РФ для производства горючего и минудобрений как основы белорусского экспорта. Но вторжение в Украину и санкции Запада сделали такой "политэкономический" расклад неактуальным.

Зато стал актуальным другй "политэкономический" расклад – теперь Россия уже в чем-то зависит от вывоза снарядов из Беларуси, от "услуг" белорусского оборонно-промышленного комплекса по ремонту поврежденной техники и даже от производителей "белорусского текстиля", которые сейчас шьют "ватники" для "чмобиков".

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Похоже, в Кремле именно так видят ситуацию – предприятия российского оборонно-промышленного комплекса и дальше будут играть в "вундерваффе" с танками Т-90М или Т-80БВМ, будут пытаться воскресить ту же "Армату", а на периферии будут "зомби-танки" типов Т-62 (и Т-55 в перспективе). А вот большую часть (если не всю потребность) в Т-72 будет помогать перекрывать режим Лукашенко.

Польские ресурсы утверждают, что в Беларуси на хранении может стоять до 700 танков. The Military Balance 2021 пишет, что лишь на четыре механизированных бригады армия Беларуси имеет аж 531 танк Т-72. И, похоже, на этом фоне Лукашенко сам считает вполне возможным "поделиться" с россиянами частью своих танков.

У нас уже квалифицируют Иран как полноценного участника войны против Украины на стороне РФ по факту поставок "летающих мопедов". Похоже, такую же оценку скоро придется дать Беларуси по факту поставок Т-72 для армии РФ.

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