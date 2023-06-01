На "концерте Кобзона" еще почти полтысячи зрителей: безумные потери врага по состоянию на 1 июня

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. За прошедшие сутки наши защитники и защитницы отправили в ад 460 бойцов страны-агрессора.

Еще больше поражает общая статистика потерь врага. С 24 февраля 2022 года ее пополнили уже 208 370 бойцов так называемой "второй армии мира". Заметим, что эта цифра может быть больше. Точно считать ликвидированных противников в зонах ведения активных боевых действий очень трудно.

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Потери врага в технике

Следует также понимать, что российское войско теряет не только живую силу, но и технику. За более чем год в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. Кроме того, у оккупантов стало на несколько сотен самолетов и несколько сотен вертолетов меньше. Украшением статистики стал крейсер "Москва", чей экипаж продолжает кормить рыб на дне Черного моря.

танков – 3 804;

боевых бронированных машин – 7 478;

артиллерийских систем – 3 474;

РСЗО – 575;

средств ПВО – 333;

самолетов – 313;

вертолетов – 298;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 131;

крылатых ракет – 1 107;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 239;

специальной техники – 458.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 1 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, что россияне несут колоссальные потери в желании выполнить приказ Путина. Он стремится к тому, чтобы его военные захватили полностью Луганскую и Донецкую область. На этом они и сосредотачивают свои главные усилия. Только за минувшие сутки наши защитники отразили 21 атаку врага.

Также за минувшие сутки авиация нанесла 15 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Из них два удара пришлись на зенитно-ракетные комплексы. Также наши военные уничтожили 5 разведывательных дронов россиян.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции. Также попали в 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.