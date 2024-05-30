В Великобритании назвали потери россиян начала полномасштабного вторжения
Источник:"Европейская правда"
В Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 465 тысяч военнослужащих. В мае этого года показатели достигли рекордного количества.
Об этом заявил дипломат представительства Великобритании при ОБСЕ Анкур Нараян. Эти потери он назвал в ответ на заявления нового министра обороны России Андрея Белоусова.
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Какие потери России в войне
Нараян заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 465 тысяч военнослужащих, среди которых убитые и раненые. Такую статистику имела страна по состоянию на 30 мая 2024 года.
Более того, наибольшие потери Россия понесла в мае 2024 года. Так, в этом месяце ежедневно оккупанты теряли более 1000 военнослужащих в сутки, а это – около 30 тысяч военнослужащих в месяц.
С января по апрель 2024 года ежедневные потери России в Украине – количество убитых и раненых – составляли 980 человек. По майским оценкам, это число превышает 1000 в день. Это около 30 тысяч в месяц. Это самый высокий показатель с начала этой войны,
– подчеркнул Нараян.
Комментируя слова российского министра Белоусова о "минимизации потерь", Нараян отмечает, что лучшим решением станет завершение кровопролитной войны, которую развязал Кремль.
"Экономистам не нужно напоминать о заблуждении относительно безвозвратных потерь. Если посмотреть на данные объективно, то они указывают на ужасные потери для такой страны, как Россия – в человеческих жизнях, материальных средствах и авторитете", – добавил дипломат.
Актуальная статистика потерь
По данным Генштаба ВСУ, от 24 февраля 2024 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 506 260 (+1160),
- танков – 7710 (+10),
- боевых бронированных машин – 14 913 (+22),
- артиллерийских систем – 13 101 (+35),
- РСЗВ – 1088 (+1),
- средств ПВО – 815 (+0),
- самолетов – 357 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 532 (+22),
- крылатых ракет – 2222 (+0),
- кораблей/катеров – 27 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 17 849 (+53),
- специальной техники – 2153 (+11).