Ликвидировали оккупанта, который был в плену, а затем снова вернулся в российскую армию

Жизнь россиян совсем ничему не учит. Не удивительно, что оккупант, которому чудом удалось попасть в плен, а после этого – вернуться домой, снова отправился на войну. Но на этот раз в последний раз.

Так, один из российских военных таки пополнил статистику потерь врага. И сделал он это после того, как побывал в плену и смог из него вернуться.

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Поскольку враг не понял подсказку, которую дала ему жизнь, пришлось более радикально ее доносить. Как рассказал журналист Андрей Цаплиенко, российский захватчик прошел достаточно непростой путь. Сначала он отправился воевать против Украины, попал в плен, а вскоре был обменен. Но после этого он решил возвратиться на фронт. Правда, это была его последняя попытка, ведь в августе он был ликвидирован.

В плен попал в первые дни

Отметим, оккупант в плену на камеру рассказал, что он – кружалов александр юрьевич. Он был фельдшером медицинского взвода 1-го мотострелкового батальона воинской части 31 134. Она расположена в поселке городского типа Калининец, что в Московской области. Записывали видео еще 4 марта.

В марте оккупант уже был в плену: смотрите видео

Цаплиенко отметил, что сообщение об уничтожении кружалова обнаружил соучредитель InformNapalm Иракли Комахидзе. В социальных сетях родных оккупанта был опубликован пост об этом. В нем, собственно, и упоминается о том, что враг пошел на войну после освобождения из плена.



оккупант служил не первый год / Скриншот из социальных сетей

Пленным, которые на камеру обещают, что не пойдут больше воевать, стоит задуматься,

– подчеркнул Цаплиенко.

Поскольку мы вспомнили о статистике потерь врага, то нелишне будет освежить в голове полученные от Генштаба данные.

Более 46 тысяч оккупантов ликвидированы

С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 46 750 российских бойцов. Но это примерная цифра, ведь в зонах ведения активных боевых действий вести точную статистику просто невозможно.

А еще в металлолом уже удалось превратить 1942 танка, 4257 боевых бронированных систем, 1050 артиллерийских систем, 274 реактивных системы залпового огня, 148 единиц средств ПВО, а также 99 единиц специальной техники.

Кроме того, на балансе вражеской армии на 234 самолета, 202 вертолета, 838 БпЛА, 196 крылатых ракет, 15 судов, 3171 автомобиль и автоцистерну меньше.

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