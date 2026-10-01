Об этом 1 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Новые поражения Сил обороны

В районе Донецка украинские защитники успешно поразили место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Как отметило военное командование, уничтожение таких объектов направлено на снижение способности оккупантов наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре Украины.

Кроме того, недалеко от Покровска в Донецкой области подразделения Сил обороны нанесли удар по пункту управления БПЛА противника. А возле населенного пункта Верхнекаменка в Луганской области защитники нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения.

Также под обстрел попал район сосредоточения вооружения и военной техники российских подразделений. Это попадание произошло в районе Тимошовки в Запорожской области.

Подтверждено уничтожение 23 сентября 2026 года складов хранения БПЛА подразделения "Рубикон" в районе Волновахи Донецкой области,

– уточнили в Генштабе.

Напомним, также известно о поражении цели в Черном море, а также мест запуска и хранения ударных дронов в Орловской области России. Кроме того, были нанесены удары по нефтяному объекту в Самарской области и складу обеспечения российских войск в Брянской области.