Про це 1 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Нові ураження Сил оборони

У районі Донецька українські оборонці успішно уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Як зазначило військове командування, знешкодження таких об'єктів спрямоване на зниження спроможності окупантів бити дронами по цивільній інфраструктурі України.

Крім того, неподалік Покровська на Донеччині підрозділи Сил оборони відпрацювали по пункту управління БпЛА противника. А біля населеного пункту Верхньокам'янка на Луганщині захисники влучили по складу ракетно-артилерійського озброєння.

Також під вогневе ураження потрапив район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів. Це влучання відбулось в районі Тимошівки, що на Запоріжжі.

Підтверджено знищення 23 вересня 2026 року складів зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи Донецької області,

– уточнили у Генштабі.

Нагадаємо, також відомо про ураження цілі у Чорному морі, а також місця запуску та зберігання ударних дронів в Орловській області Росії. Крім того, було завдано ударів по нафтовому об'єкту в Самарській області та складу забезпечення російських військ у Брянській області.