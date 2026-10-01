Про це президент повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Що відомо про нові ураження?

Зеленський розповів про результати роботи українських сил по військових та інфраструктурних об'єктах Росії.

І сьогодні теж є важливі результати наших діпстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні,

– розповів президент.

Атака по ворожих цілях: дивіться відео

Він подякував українським військовим та працівникам оборонної промисловості, які забезпечують можливість завдавати ударів у відповідь по російських цілях.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу зазнала значних втрат на фронті. За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України ліквідували ще 1 900 російських військових. Загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 535 870 осіб.

Також українські захисники знищили або пошкодили 1 288 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 36 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони, 524 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Загалом від початку великої війни Росія, за даними Генштабу, втратила 12 388 танків, 25 464 бойові броньовані машини та 50 555 артилерійських систем.