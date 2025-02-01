Украинские военные держат оккупантов возле Волчанска под пристальным наблюдением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОТГ "Харьков".

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Наши силы работают по врагу

Любое движение на вражеских позициях под Волчанском попадает под внимание аэроразведки бригады "Гарт".

Ребята сразу передают координаты артиллеристам и те отрабатывают по противнику как положено,

– говорится в сообщении.

В частности, известно, что удалось поразить минометную позицию, БТР-80, точку взлета беспилотных летательных аппаратов противника, а также ряд фортификационных сооружений. Также отметили, что удалось обезвредить 28 оккупантов.

Россияне терпят поражения: смотрите видео

Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1430 оккупантов и уничтожили много вражеской техники. Общие боевые потери России достигают 839 тысяч захватчиков.