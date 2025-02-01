Українські військові тримають окупантів біля Вовчанська під пильним наглядом. Про це пише 24 Канал із посиланням на ОТУ "Харків".

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Наші сили працюють по ворогу

Будь-який рух на ворожих позиціях під Вовчанськом потрапляє під увагу аеророзвідки бригади "Гарт".

Хлопці відразу передають координати артилеристам і ті відпрацьовують по противнику як годиться,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема, відомо, що вдалося уразити мінометну позицію, БТР-80, точку зльоту безпілотних літальних апаратів противника, а також низку фортифікаційних споруд. Також зазначили, що вдалося знешкодити 28 окупантів.

Росіяни зазнають врат: дивіться відео

Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розвʼязала проти України. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1430 окупантів та знищили багато ворожої техніки. Загальні бойові втрати Росії сягають 839 тисяч загарбників.