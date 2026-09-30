Силы обороны уничтожили склад БПЛА, командный пункт и базы обеспечения оккупантов

Подразделения Сил обороны Украины в течение 29 сентября и в ночь на 30 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских захватчиков. Под обстрел попали склад беспилотников, командно-наблюдательный пункт и ряд складов снабжения, ремонтная база и ряд складов снабжения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Куда нанесли удар Силы обороны

В Гранитном Донецкой области поражен склад БПЛА россиян.

В Лисичанске Луганской области украинские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту подразделения. Также в Старобельске Луганской области была поражена ремонтная база российских подразделений.

Кроме того, в Азовске, Мангуше, Новоандреевке и Волновахе Донецкой области, а также в Кумовом в Крыму были поражены склады материально-технических средств.

Работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается,

– подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что 29 сентября стало известно, что Украина нанесла удары по военным объектам России на оккупированных территориях.

В частности, были поражены РЛС "Каста" и пункты управления БПЛА.