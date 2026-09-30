Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Куди поцілили Сили оборони

У Гранітному Донецької області уражено склад БпЛА росіян.

У Лисичанську Луганської області українські воїни завдали ураження командно-спостережному пункту підрозділу. Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів.

Окрім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому у Криму уражено склади матеріально-технічних засобів.

Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває,

– наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що 29 вересня стало відомо, що Україна вдарила по військових об'єктах Росії на окупованих територіях.

Зокрема, було уражено РЛС "Каста" та пункти управління БпЛА.