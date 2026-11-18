Подразделения Сил обороны Украины 16 и в ночь на 17 ноября нанесли удары по 10 российским радарам и станциям радиоэлектронной борьбы. Это привело к появлению новых пробелов в системе обнаружения и защиты войск агрессора.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно о потерях оккупантов

Основной удар пришелся на Брянскую область России. Там защитники обезвредили сразу 6 радиолокационных станций малой дальности, с помощью которых оккупанты отслеживали движение украинских беспилотников и координировали работу пограничной противовоздушной обороны.

В этом же регионе под обстрел попали 2 станции радиоэлектронной борьбы тактического уровня. Эти комплексы создавали постоянные помехи для спутниковой навигации и блокировали связь украинских дронов.

Еще 2 станции РЭБ украинские подразделения вывели из строя на южном направлении. Одну из вражеских систем поразили вблизи Яковенково на территории временно оккупированного Крыма, а вторую ликвидировали в районе Приазовского, что в Краснодарском крае России.

Военные объясняют, что уничтожение радаров лишает противника возможности своевременно обнаруживать воздушные средства, а потеря средств РЭБ не позволяет их глушить. Возникшие пробелы в системе наблюдения сделают последующие удары украинских сил значительно точнее и облегчат проникновение к целям.

В командовании подчеркнули, что работа по военным объектам агрессора будет продолжаться постоянно, пока Россия не остановит войну против Украины.

Напомним, что в ночь на 9 ноября Силы обороны " поразили редкую станцию подавления сигнала Starlink" возле Сартаны в Донецкой области, а 11 ноября " нанесли серию ударов" по пунктам управления беспилотниками и командным пунктам РФ в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.