Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Що відомо про втрати окупантів

Основний удар припав на Брянську область Росії. Там оборонці знешкодили одразу 6 радіолокаційних станцій малої дальності, за допомогою яких окупанти відстежували рух українських безпілотників і координували роботу прикордонної протиповітряної оборони.

У цьому ж регіоні під вогонь потрапили 2 станції радіоелектронної боротьби тактичного рівня. Ці комплекси створювали постійні перешкоди для супутникової навігації та блокували зв'язок українських дронів.

Ще 2 станції РЕБ українські підрозділи вибили на південному напрямку. Одну з ворожих систем уразили поблизу Яковенкового на території тимчасово окупованого Криму, а другу ліквідували в районі Приазовського, що в Краснодарському краї Росії.

Військові пояснюють, що знищення радарів позбавляє противника можливості своєчасно помічати повітряні засоби, а втрата РЕБ не дозволяє їх глушити. Утворені прогалини в системі спостереження зроблять наступні удари українських сил значно точнішими та полегшать проникнення до цілей.

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У командуванні підкреслили, що робота по військових об'єктах агресора триватиме постійно, поки Росія не зупинить війну проти України.

Нагадаємо, що у ніч на 9 листопада Сили оборони уразили рідкісну станцію придушення Starlink біля Сартани на Донеччині, а 11 листопада завдали серії ударів по пунктах управління безпілотниками та командних пунктах РФ на Запоріжжі, Харківщині та Донеччині.