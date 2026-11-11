Сили оборони уразили шість військових об'єктів Росії: серед них – пункти управління дронами

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Де Сили оборони уразили російські об'єкти?

За даними Генштабу, українські військові атакували одразу три пункти управління російськими безпілотниками. Вони розташовані в районах Токмака та Примірного на Запоріжжі й Покровська на Донеччині.

З цих пунктів російські оператори керують ударними дронами, які атакують українські позиції, техніку, логістику та цивільних жителів прифронтових населених пунктів.

Крім того, в районі Залиману на Луганщині Сили оборони уразили склад російських безпілотників.

Також під удари потрапили ще два об'єкти окупантів:

пункт управління поблизу Мирнограда на Донеччині;

командно-спостережний пункт російського підрозділу неподалік Вовчанська на Харківщині.

У Генштабі наголосили, що удари по важливих військових цілях противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.

Нагадаємо, 9 листопада Сили оборони уразили базу російського підрозділу "Рубікон" у тимчасово окупованому Бердянську. Ворожий об'єкт розташовувався за 107 кілометрів від лінії фронту.