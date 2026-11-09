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"Цікавий трофей": Сили оборони розбили станцію придушення Starlink на Донеччині

Тетяна Бабич
Сили оборони розбили станцію придушення Starlink біля Сартани - 24 Канал

СОУ уразили станцію подавлення супутникового зв'язку на Донеччині / Ілюстративне фото з мережі

Сили оборони України в ніч на 9 листопада завдали серії точних ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів. Головною ціллю стала рідкісна станція придушення супутникового зв'язку Starlink на Донеччині.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

 
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Які подробиці?

Ворожу систему радіоелектронної боротьби вразили в районі тимчасово окупованої Сартани. Цей комплекс росіяни розгорнули з метою глушити сигнали супутникових терміналів українських підрозділів.

Знешкодження подібної апаратури забезпечує захисникам стабільніший зв'язок на лінії фронту. Крім того, ліквідація станції безпосередньо покращує точність виконання бойових завдань операторами українських ударних і розвідувальних дронів.

Снаряди загарбників здетонували на Запоріжжі

Тієї ж ночі українські військові завдали відчутних втрат матеріально-технічному забезпеченню армії держави-агресорки на Півдні. Зокрема, у Запорізькій області вогнем накрили два склади з боєприпасами поблизу Токмака та Остриківки.

Через детонацію та знищення арсеналів значна частина снарядів не потрапить на передову і не буде використана проти українських позицій. У військовому командуванні наголошують, що системне знищення логістичних вузлів позбавляє окупантів можливості вести інтенсивний вогонь.

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Ще один прицільний удар припав на склад матеріально-технічних засобів російської армії неподалік Красногорівки, що на Донеччині. Ураження цього об'єкта ще більше ускладнило постачання передових підрозділів загарбників на зазначеній ділянці фронту.

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Полювання на тилові об'єкти та РЕБ ворога

Знищення техніки для глушіння супутникового зв'язку є критично важливим, оскільки Росія намагається розширювати мережу РЕБ уздовж лінії зіткнення.

Як раніше розповідалося на нашому сайті, загарбники нарощують виробництво комплексів проти Starlink, маскуючи антени на вантажівках, причепах і навіть під плівковими навісами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як українські захисники завдали низки інших результативних ударів по важливих вузлах противника. Зокрема, Сили оборони уразили пускові установки Іскандер і комплекс "Панцир-С1" у Брянській області, а також розбили дроновий центр підрозділу Рубікон у Бердянську.

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