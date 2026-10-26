Пункт управления, склады и не только: Силы обороны нанесли удар по ряду военных объектов россиян

Силы обороны Украины нанесли удар по узлу связи, пунктам управления и мастерской по обслуживанию беспилотников российских оккупантов. Также под удар попали их склады материально-технического обеспечения.

По сообщению Генерального штаба ВСУ, 25 октября и в ночь на 26 октября военные наносили удары по объектам российской армии на временно оккупированных территориях.

Новые поражения

Так, в районе Мелитополя Запорожской области украинские бойцы уничтожили узел связи подразделения российской армии. Это позволило нарушить связь и системы управления войсками противника на этом участке.

Кроме того, огневому поражению подверглись пункты управления оккупационных войск в районе Мирнограда в Донецкой области и вблизи населенного пункта Червоногорка в Запорожской области. Отмечается, что поражение этих командных объектов существенно затрудняет российскому агрессору координацию своих подразделений на поле боя.

Украинские военные также провели атаку на инфраструктуру беспилотной авиации противника. В частности, им удалось поразить пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Вишневое и мастерскую по обслуживанию БПЛА в районе Мелитополя. Благодаря этому оккупанты не смогут так активно атаковать дронами позиции Сил обороны и прифронтовые общины.

Также военные нанесли удары по складам материально-технических средств армии России в районах Комиссаровки и Катериновки в Луганской области, что затруднит снабжение российских подразделений.

Как уже сообщалось на нашем сайте, накануне украинские военные атаковали вражеские радиолокационные станции в Белгородской области России и командные пункты на южном направлении.