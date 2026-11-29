Украинские военные 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск нанесли удар по российскому логистическому узлу в селе Снагость Курской области. Под комбинированный удар дрона и ракеты HIMARS попали два десятка оккупантов и техника.

Как сообщила пресс-служба 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск, скопление живой силы и военной техники захватчиков сначала зафиксировал разведывательный беспилотник.

Что известно об ударе по оккупантам

После точного определения координат защитники скорректировали огонь, поразив вражеские позиции ударным дроном и ракетой из системы HIMARS. В результате комбинированной атаки также были поражены пять единиц военной техники противника.

Согласно данным мониторинговых организаций, обстрел места дислокации российских подразделений в Снагости произошел 23 ноября. В источнике утверждается, что 11 российских военных погибли и еще восемь получили ранения.

Среди уничтоженных захватчиков, вероятно, оказался командир группы добровольческого подразделения "Барс-Курск" Александр Завгородний с позывным "Русский", который отвечал за направление борьбы с дронами. В тот же день дроны 8-го корпуса ДШВ нанесли удар по мастерской подразделения российских беспилотников "Рубикон С" в городе Рыльске Курской области.

Ликвидация оккупантов: смотрите видео

Напомним, что украинские военные нанесли удар по ремонтной базе российского подразделения в районе Хомутовки на Курской области, где оккупанты ремонтировали поврежденную технику.

Силы обороны систематически разрушают тыловое обеспечение противника: всего за одну неделю защитники уничтожили 15 складов оккупантов, в том числе склады боеприпасов, дронов и топлива.