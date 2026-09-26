ВСУ уничтожили склад боеприпасов, ценную российскую РЛС "Терек" и не только

Подразделения Сил обороны Украины 25 сентября и в ночь на 26 сентября нанесли успешные удары по важным военным объектам российской армии. Удары пришлись на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что потеряла Россия

В Северско-Донецке Луганской области был поражен склад боеприпасов.

А в районе Семеновского Донецкой области под прицелом оказалась радиолокационная станция П-18 "Терек". Потеря такого оборудования существенно ослабляет способность российской армии контролировать воздушное пространство в Донецкой области.

Справочно. П-18 "Терек" – мобильная двухкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона, предназначенная для обнаружения и определения координат воздушных целей и выдачи радиолокационной информации средствам противовоздушной обороны. Максимальная дальность обнаружения целей может достигать около 250 километров, максимальная высота обнаружения – до 35 километров. Станция является одним из средств радиолокационного обеспечения российской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, как сообщил президент Зеленский, в Ростовской области сработала украинская дальнобойная сила. Были поражены завод, снабжающий оккупантов компонентами для ракет и артиллерии, и комплекс "Панцирь-С2".

Кроме того, "санкции" были применены и к логистическим объектам, обслуживающим эту войну, а также есть результаты в Черном море.

Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается,

– подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 710 оккупантов. Также российская армия потеряла 7 танков, 20 ББТ, 96 артиллерийских систем, 576 единиц автомобильной техники и автоцистерн и т. д.