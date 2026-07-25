Кроме того, им удалось уничтожить площадку для запуска дронов. Об этом сообщили бойцы подразделения.

Что известно о действиях ВСУ?

На Покровском направлении операторы 237-го батальона БПС продолжают "отрезать" вражескую логистику. Такие действия, по их словам, снижают наступательный потенциал противника.

Операторы БПЛА 7-го корпуса ДШВ нанесли удары по вражеским целям в Селидовом и вдоль трассы Селидово – Покровск.

Наши дронары поразили на автодорогах вражескую технику – два пикапа и грузовик. Также нанесли точный удар по взлетно-посадочной площадке российских БПЛА "Молния",

– заявили в подразделении.

Для проведения операции десантники использовали "мидлстрайки" – ударные беспилотники "Чаклун". Военные рассказали, что на борту одного из них оставили послание: "Мы – буря! Буря начинается с ветра".

Уничтожение логистики врага: смотрите видео

Что известно о потерях врага?

В пятницу, 24 июля, украинские пограничники нанесли россиянам большие потери в технике и живой силе во время попытки танкового прорыва на Добропольском направлении. В результате Силам обороны удалось уничтожить более 10 единиц техники.

Также в среду, 22 июля, председатель Объединенного комитета начальников штабов США сообщил, что украинский истребитель F-16 впервые в воздушном бою сбил российский самолет. Он отметил, что это первый подобный случай.