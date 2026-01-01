Более 400 тысяч ликвидированных россиян, уничтоженные самолеты и субмарины: какие потери России за 2025 год
- По данным Генштаба ВСУ, в 2025 году Россия потеряла 418 170 военных, 1 816 танков и 3 806 боевых бронированных машин.
- Российские оккупанты также потеряли десятки тысяч артсистем, сотни РСЗО, средства ПВО и самолеты.
Силы обороны Украины подвели итоги 2025 года. Российские оккупанты потеряли значительную часть живой силы, техники, авиации и вооружения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России за 2025 год?
Все составляющие Сил обороны Украины в течение 2025 года уничтожали армию России. По данным Генштаба ВСУ, примерные потери оккупантов за прошлый год составили:
- личный состав – 418 170 ликвидированными и ранеными;
- танки – 1 816;
- боевые бронированные машины – 3 806;
- артиллерийские системы – 14 146;
- РСЗО – 331;
- средства ПВО – 234;
- самолеты – 65;
- вертолеты – 17;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 322;
- крылатые ракеты – 1 133;
- подводные лодки – 1;
- автомобильные техника и автоцистерны – 39 743;
- специальная техника – 363.
Каждый уничтоженный оккупант, каждый сожженный танк приближает нас к справедливому миру. Спасибо всем за профессиональную боевую работу,
– говорится в сообщении.
Потери России за 2025 год / Инфографика Генштаба ВСУ
Удары Сил обороны по врагу: какие последствия?
СБУ накануне Нового года вспомнила самые успешные операции 2025 года. Среди них – удары по "теневому флоту" России, "Паутина" и уничтожение подводной лодки в бухте Новороссийска.
Силы беспилотных систем ВСУ на днях ударили по 10 объектам на временно оккупированных территориях. Под прицелом были нефтебаза, база плавсредств, радиолокационная станция, пункты дислокации оккупантов и подстанции.
Ранее сообщалось, что ССО ВСУ уничтожили склад "Шахедов" и понтонную переправу на временно оккупированных территориях Донецкой области.