24 Канал Новости Украины Более 400 тысяч ликвидированных россиян, уничтоженные самолеты и субмарины: какие потери России за 2025 год
1 января, 12:11
Более 400 тысяч ликвидированных россиян, уничтоженные самолеты и субмарины: какие потери России за 2025 год

Дария Черныш
Основные тезисы
  • По данным Генштаба ВСУ, в 2025 году Россия потеряла 418 170 военных, 1 816 танков и 3 806 боевых бронированных машин.
  • Российские оккупанты также потеряли десятки тысяч артсистем, сотни РСЗО, средства ПВО и самолеты.

Силы обороны Украины подвели итоги 2025 года. Российские оккупанты потеряли значительную часть живой силы, техники, авиации и вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России за 2025 год?

Все составляющие Сил обороны Украины в течение 2025 года уничтожали армию России. По данным Генштаба ВСУ, примерные потери оккупантов за прошлый год составили:

  • личный состав – 418 170 ликвидированными и ранеными;
  • танки – 1 816;
  • боевые бронированные машины – 3 806;
  • артиллерийские системы – 14 146;
  • РСЗО – 331;
  • средства ПВО – 234;
  • самолеты – 65;
  • вертолеты – 17;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 322;
  • крылатые ракеты – 1 133;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильные техника и автоцистерны – 39 743;
  • специальная техника – 363.

Каждый уничтоженный оккупант, каждый сожженный танк приближает нас к справедливому миру. Спасибо всем за профессиональную боевую работу,
– говорится в сообщении.

Потери России за 2025 год / Инфографика Генштаба ВСУ

Удары Сил обороны по врагу: какие последствия?

  • СБУ накануне Нового года вспомнила самые успешные операции 2025 года. Среди них – удары по "теневому флоту" России, "Паутина" и уничтожение подводной лодки в бухте Новороссийска.

  • Силы беспилотных систем ВСУ на днях ударили по 10 объектам на временно оккупированных территориях. Под прицелом были нефтебаза, база плавсредств, радиолокационная станция, пункты дислокации оккупантов и подстанции.

  • Ранее сообщалось, что ССО ВСУ уничтожили склад "Шахедов" и понтонную переправу на временно оккупированных территориях Донецкой области.