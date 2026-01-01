Более 400 тысяч ликвидированных россиян, уничтоженные самолеты и субмарины: какие потери России за 2025 год

Силы обороны Украины подвели итоги 2025 года. Российские оккупанты потеряли значительную часть живой силы, техники, авиации и вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России за 2025 год?

Все составляющие Сил обороны Украины в течение 2025 года уничтожали армию России. По данным Генштаба ВСУ, примерные потери оккупантов за прошлый год составили:

личный состав – 418 170 ликвидированными и ранеными;

танки – 1 816;

боевые бронированные машины – 3 806;

артиллерийские системы – 14 146;

РСЗО – 331;

средства ПВО – 234;

самолеты – 65;

вертолеты – 17;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 322;

крылатые ракеты – 1 133;

подводные лодки – 1;

автомобильные техника и автоцистерны – 39 743;

специальная техника – 363.

Каждый уничтоженный оккупант, каждый сожженный танк приближает нас к справедливому миру. Спасибо всем за профессиональную боевую работу,

– говорится в сообщении.

Потери России за 2025 год / Инфографика Генштаба ВСУ

