28 850 оккупантов и множество уничтоженной техники: свежие потери российских войск
21 мая 2022 , 10:37Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
С начала полномасштабного российского вторжения с жизнью простились 28 850 оккупантов. За сутки это количество увеличилось на 150 человек.
Такие данные были обнародованы в украинском Генштабе. Там отметили, что данные приблизительны из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Актуальные потери врага на 21 мая
- личного состава – 28 850 человек ликвидировано;
- танков – 1 278 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 116 единиц;
- артиллерийских систем – 596 единиц;
- РСЗО – 201 единица;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 204 единицы;
- вертолетов – 169 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 единицы;
- крылатых ракет – 104 единицы;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2178 единиц;
- специальной техники – 43 единицы.