Более 42 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 7 августа
Источник:Генштаб ВСУ
россия продолжает нести безумные потери в войне против Украины. Вооруженные Силы Украины уже уничтожили около 42 200 оккупантов.
В Генштабе ВСУ сообщили, что только за прошедшие сутки было ликвидировано около 300 захватчиков. В то же время враг продолжает нести потери и в технике.
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Статистика потерь врага по состоянию на 7 августа
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты несут колоссальные потери. По состоянию на 7 августа наши защитники и защитницы уничтожили и ликвидировали:
- около 42 200 российских оккупантов;
- 1 805 танков;
- 4 055 боевых бронированных машин;
- 958 артиллерийских систем;
- 260 реактивных систем залпового огня;
- 132 средства ПВО;
- 223 самолета;
- 191 вертолет;
- 750 беспилотников;
- 182 крылатые ракеты;
- 15 кораблей и катеров;
- 2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 86 единиц спецтехники.
Статистика потерь в сутки
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 300 оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской техники, в частности:
- 3 танка;
- 4 боевые бронированные машины;
- 3 артиллерийские системы;
- 5 средств ПВО;
- 6 беспилотников;
- 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 1 единицу спецтехники.
В Генштабе отметили, что самые большие потери враг понес на Донецком направлении.
Ситуация на фронте
По состоянию на 7 августа в Украине продолжается 165-й день полномасштабной войны с россией. Основные боевые действия продолжаются на Юге и Востоке нашего государства. Коротко об успехах наших защитников и защитниц на фронте:
- На Славянском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Богородичного и Долины, однако атака для врага завершилась безрезультатно;
- На Краматорском направлении захватчики пытались наступать на Верхнекаменское, однако наши воины отразили эту атаку и враг отступил;
- На Бахмутском направлении оккупанты пытались вести штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад. В то же время боевые действия продолжаются на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево;
- На Авдеевском направлении враг пытался наступать в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, но и эти атаки наши воины отбили;
К теме – сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 7 августа: смотрите видео