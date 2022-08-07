Более 42 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага по состоянию на 7 августа

7 августа 2022 , 09:47
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Источник:

Генштаб ВСУ

россия продолжает нести безумные потери в войне против Украины. Вооруженные Силы Украины уже уничтожили около 42 200 оккупантов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что только за прошедшие сутки было ликвидировано около 300 захватчиков. В то же время враг продолжает нести потери и в технике.

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Статистика потерь врага по состоянию на 7 августа

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты несут колоссальные потери. По состоянию на 7 августа наши защитники и защитницы уничтожили и ликвидировали:

  • около 42 200 российских оккупантов;
  • 1 805 танков;
  • 4 055 боевых бронированных машин;
  • 958 артиллерийских систем;
  • 260 реактивных систем залпового огня;
  • 132 средства ПВО;
  • 223 самолета;
  • 191 вертолет;
  • 750 беспилотников;
  • 182 крылатые ракеты;
  • 15 кораблей и катеров;
  • 2 978 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 86 единиц спецтехники.

Статистика потерь в сутки

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 300 оккупантов и уничтожили несколько единиц вражеской техники, в частности:

  • 3 танка;
  • 4 боевые бронированные машины;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 5 средств ПВО;
  • 6 беспилотников;
  • 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 1 единицу спецтехники.

В Генштабе отметили, что самые большие потери враг понес на Донецком направлении.

Ситуация на фронте

По состоянию на 7 августа в Украине продолжается 165-й день полномасштабной войны с россией. Основные боевые действия продолжаются на Юге и Востоке нашего государства. Коротко об успехах наших защитников и защитниц на фронте:

  • На Славянском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Богородичного и Долины, однако атака для врага завершилась безрезультатно;
  • На Краматорском направлении захватчики пытались наступать на Верхнекаменское, однако наши воины отразили эту атаку и враг отступил;
  • На Бахмутском направлении оккупанты пытались вести штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад. В то же время боевые действия продолжаются на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево;
  • На Авдеевском направлении враг пытался наступать в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, но и эти атаки наши воины отбили;

К теме – сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 7 августа: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк