25 декабря, 06:55
Уничтожено сотни оккупантов и много техники: потери врага на 25 декабря

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • За сутки украинские военные ликвидировали 860 российских оккупантов.
  • С начала вторжения Россия потеряла около 1 201 230 человек и большое количество военной техники.

Россияне активно давят на фронте, однако благодаря украинским военным противник несет ощутимые потери среди своего личного состава и техники.

Всего за сутки на поле боя удалось ликвидировать 860 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери России на 25 декабря?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 201 230 (+860) человек;
  • танков – 11 456 (+7);
  • боевых бронированных машин – 23 801 (+5);
  • артиллерийских систем – 35 435 (+59);
  • РСЗО – 1 579 (+0);
  • средств ПВО – 1 263 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 94 797 (+600);
  • крылатых ракет – 4 107 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 71 274 (+149);
  • специальной техники – 4 029 (+0).


Потери России на 25 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба

Что ранее удалось уничтожить?

  • Напомним, недавно авиация Воздушных сил поразила здание в районе Северска, откуда работали вражеские операторы БпЛА. Также атаковали 2 здания в Покровске с личным составом вражеских пилотов.

  • Также на днях украинские военные поразили российский военный аэродром в Липецкой области России. В результате атаки на месте вспыхнул пожар, горели два вражеских дорогостоящих истребителя Су-30.