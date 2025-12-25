Уничтожено сотни оккупантов и много техники: потери врага на 25 декабря
- За сутки украинские военные ликвидировали 860 российских оккупантов.
- С начала вторжения Россия потеряла около 1 201 230 человек и большое количество военной техники.
Россияне активно давят на фронте, однако благодаря украинским военным противник несет ощутимые потери среди своего личного состава и техники.
Всего за сутки на поле боя удалось ликвидировать 860 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери России на 25 декабря?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 201 230 (+860) человек;
- танков – 11 456 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 801 (+5);
- артиллерийских систем – 35 435 (+59);
- РСЗО – 1 579 (+0);
- средств ПВО – 1 263 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 94 797 (+600);
- крылатых ракет – 4 107 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 71 274 (+149);
- специальной техники – 4 029 (+0).
Потери России на 25 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба
Что ранее удалось уничтожить?
Напомним, недавно авиация Воздушных сил поразила здание в районе Северска, откуда работали вражеские операторы БпЛА. Также атаковали 2 здания в Покровске с личным составом вражеских пилотов.
Также на днях украинские военные поразили российский военный аэродром в Липецкой области России. В результате атаки на месте вспыхнул пожар, горели два вражеских дорогостоящих истребителя Су-30.