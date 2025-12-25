Уничтожено сотни оккупантов и много техники: потери врага на 25 декабря

Россияне активно давят на фронте, однако благодаря украинским военным противник несет ощутимые потери среди своего личного состава и техники.

Всего за сутки на поле боя удалось ликвидировать 860 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери России на 25 декабря?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 201 230 (+860) человек;

танков – 11 456 (+7);

боевых бронированных машин – 23 801 (+5);

артиллерийских систем – 35 435 (+59);

РСЗО – 1 579 (+0);

средств ПВО – 1 263 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 94 797 (+600);

крылатых ракет – 4 107 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 71 274 (+149);

специальной техники – 4 029 (+0).



Потери России на 25 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба

Что ранее удалось уничтожить?