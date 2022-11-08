Поэтому Россия понесла стратегическое поражение и терпит колоссальные потери. Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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На Бахмутском направлении Россия несет бешеные потери

В частности, сейчас Бахмут, Авдеевка и Угледар – это те направления, где враг несет наибольшие потери, ведь там идут самые жестокие и кровавые бои. И враг там применяет все виды оружия, которые у него есть. Так, по словам Сергея Череватого, на Донецком направлении враг за последние сутки нанес 18 авиаударов, при этом один раз – по своим позициям.

Однако военно-политическое руководство России не может отказаться от своих обещаний, которые дало еще в феврале 2022 года. Оно должно хоть что-то показать своему народу на реальном поле боя, а не только забрасывать гражданскую инфраструктуру ракетами. Поэтому россиянам так нужны значительные победы.

Количество потерь россиян – шок для любого западного эксперта

На фоне безумных потерь россиян военный аналитик Том Купер назвал наступление захватчиков на Бахмут самой бессмысленной операцией, которую он когда-либо видел. Дело в том, что потери россиян в войне,развязанной ими же – немысли мы для 21 века.

77 тысяч – это уже мерки ко Второй мировой войне. Даже во Вьетнаме за 8 или 9 лет войны было потеряно в армии США 58 тысяч. И это считалось очень крупной цифрой. То же самое по технике и вооружению. Понятно, что для любого западного эксперта – это шок,

– сказал Сергей Череватый.

Тем более, этот шок усиливается и из-за несоответствия реальных потерь и российской пропаганды, которая годами изображала украинцев непутевыми, трусливыми и неспособными воевать, а россиян – наоборот.

Потери россиян по состоянию на 8 ноября

Потери России ежедневно растут безумными темпами. Так, за последние сутки на "концерт к Кобзону" Украина отправила еще 710 захватчиков, что повысило показатель счетчика общих потерь до отметки в 77 170 человек личного состава.

Теряет на поле боя противный и технику. За последние сутки ВСУ сумели уничтожить:

15 танков (общее количество – 2786);

24 боевых бронированных машин (5654);

9 артиллерийских систем (1791);

1 средство ПВО (203);

1 самолет (278);

4 БпЛА оперативно-тактического уровня (1476);

14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4216);

2 единицы специальной техники (159).

Обратите внимание! Данные о потерях россиян не окончательны, ведь из-за активного ведения боевых действий точно их подсчитать невозможно. Данные постоянно уточняются.



Потери россиян по состоянию на 8 ноября / Инфографика Генштаб ВСУ

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