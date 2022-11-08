Через це Росія зазнала стратегічної поразки та зазнає колосальних втрат. Про це розповів речник Східного угруповування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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На Бахмутському напрямку Росія зазнає шалених втрат

Зокрема зараз Бахмут, Авдіївка та Вугледар – це ті напрямки, де ворог зазнає найбільших втрат, адже там йдуть найжорстокіші та найкривавіші бої. І ворог там застосовує усі види зброї, які у нього є. Так, за словами Сергія Череватого, на Донецькому напрямку ворог за останню добу наніс 18 авіаударів, при цьому один раз – по своїм позиціям.

Однак військово-політичне керівництво Росії не може відмовитися від своїх обіцянок, які дало ще у лютому 2022 року. Воно повинно хоч щось показати своєму народові на реальному полі бою, а не лише закидувати цивільну інфраструктуру ракетами. Тому росіянам так потрібні значні перемоги.

Кількість втрат росіян – шок для будь-якого західного експерта

На тлі шалених втрат росіян військовий аналітик Том Купер назвав наступ окупантів на Бахмут найбезглуздішою операцією, яку він коли-небудь бачив. Річ у тому, що уже втрати росіян у ними ж розв'язаній війні – немислимі для 21 століття.

77 тисяч – це вже мірки до Другої світової війни. Навіть у В'єтнамі за 8 чи 9 років війни було втрачено армії США 58 тисяч. І це вважалося дуже крупна цифра. Те саме по техніці та озброєнню. Зрозуміло, що для будь-якого західного експерта – це шок,

– сказав Сергій Череватий.

Тим паче цей шок посилюється й через невідповідність реальних втрат та російської пропаганди, яка роками зображала українців недолугими, боягузливими та нездатними воювати, а росіян – навпаки.

Втрати росіян станом на 8 листопада

Втрати Росії щодня ростуть шаленими темпами. Так, за останню добу на "концерт до Кобзона" Україна відправила ще 710 окупантів, що підвищило показник лічильника загальних втрат до позначки в 77 170 осіб особового складу.

Втрачає на полі бою противний й техніку. За останню добу ЗСУ зуміли знищити:

15 танків (загальна кількість – 2786);

24 бойові броньовані машини (5654);

9 артилерійських систем (1791);

1 засіб ППО (203);

1 літак (278);

4 БпЛА оперативно-тактичного рівня (1476);

14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4216);

2 одиниці спеціальної техніки (159).

Зверніть увагу! Дані про втрати росіян не остаточні, адже через активне ведення бойових дій точно їх підрахувати неможливо. Дані постійно уточнюються.



Втрати росіян станом на 8 листопада / Інфографіка Генштаб ЗСУ

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