Уничтожены склады боеприпасов врага в Чернобаевке и Старицах: главное о боях на Юге

Украинские защитники 20 августа нанесли оккупантам очередные сокрушительные потери. В частности, они испепелили российские склады боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что 20 августа ситуация в регионе оставалась сложной и напряженной. Однако она до сих пор находится под контролем сил обороны.

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Оккупанты атакуют позиции ВСУ и населенные пункты

Защитники рассказали, что существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не было. За сутки россияне трижды пытались провести штурм с Александровки в направлении Таврического. Вражеская операция происходила силами мотострелковой роты при поддержке 3 танков. Успехом она не завершилась.

Кроме этого, российская штурмовая авиация и вертолеты 9 раз атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения. К счастью, эти обстрелы прошли без потерь для защитников.

Также оккупанты выпустили ракету типа "Калибр" по Вознесенску. В результате получили ранения 14 мирных жителей, среди них были и дети. Все пострадавшие имеют травмы средней и тяжелой степени.

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Защитники уничтожили очередные вражеские склады

В целом украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по скоплениям оккупантов и их вооружению и технике. В свою очередь, бойцы ракетно-артиллерийских подразделений выполнили более 230 огневых задач. В частности, они:

поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии,

уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

Подтвержденные потери оккупантов на Юге за сутки составляют:

75 захватчиков,

корпусная самоходная пушка "Гиацинт-С",

2 вражеских танка Т-72,

6 единиц бронированной техники.

Окончательные потери врага пока устанавливают.

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