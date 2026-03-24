Укр Рус
24 Канал Новости Украины
24 марта, 07:14
2

Минус 890 солдат, десятки артсистем и сотни БпЛА: потери россиян на 24 марта

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • С начала полномасштабного вторжения потери личного состава России составили около 1 288 850 человек.
  • Силы обороны Украины проводят наступательные действия и постоянно уничтожают личный состав врага.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. ВСУ систематически ликвидируют технику и личный состав россиян.

Оккупанты продолжают наступательные действия на фронте, однако безуспешно. ВСУ дают жесткий отпор и уничтожают технику, авиацию и личный состав противника. О потерях врага на 24 марта сообщили в Генштабе.

Какие потери россиян на 24 марта?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 289 740 (+890) человек;
  • танков – 11 800 (+6);
  • боевых бронированных машин – 24 271 (+3);
  • артиллерийских систем – 38 695 (+33);
  • РСЗО – 1 696 (+1);
  • средств ПВО – 1 336 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 193 892 (+1 023);
  • крылатых ракет – 4 468 (+0);
  • кораблей и катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 955 (+180);
  • специальной техники – 4 098 (+0).


Потери россиян на 24 марта / Инфографика Генштаба

Что еще известно о потерях россиян?

  • Российские войска, вероятно, не смогут захватить основную линию обороны в Донецкой области в 2026 году, хотя могут достичь тактических успехов ценой значительных потерь.

  • Силы обороны Украины повредили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также атаковали Алчевский металлургический комбинат.

  • Силы обороны Украины уничтожили два российских зенитные ракетные комплексы "Бук" на территории России и временно оккупированных территориях.