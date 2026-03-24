Минус 890 солдат, десятки артсистем и сотни БпЛА: потери россиян на 24 марта

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. ВСУ систематически ликвидируют технику и личный состав россиян.

Оккупанты продолжают наступательные действия на фронте, однако безуспешно. ВСУ дают жесткий отпор и уничтожают технику, авиацию и личный состав противника. О потерях врага на 24 марта сообщили в Генштабе.

Какие потери россиян на 24 марта?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 289 740 (+890) человек;

танков – 11 800 (+6);

боевых бронированных машин – 24 271 (+3);

артиллерийских систем – 38 695 (+33);

РСЗО – 1 696 (+1);

средств ПВО – 1 336 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 193 892 (+1 023);

крылатых ракет – 4 468 (+0);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 84 955 (+180);

специальной техники – 4 098 (+0).



Потери россиян на 24 марта / Инфографика Генштаба

