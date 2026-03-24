Минус 890 солдат, десятки артсистем и сотни БпЛА: потери россиян на 24 марта
- С начала полномасштабного вторжения потери личного состава России составили около 1 288 850 человек.
- Силы обороны Украины проводят наступательные действия и постоянно уничтожают личный состав врага.
Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. ВСУ систематически ликвидируют технику и личный состав россиян.
Оккупанты продолжают наступательные действия на фронте, однако безуспешно. ВСУ дают жесткий отпор и уничтожают технику, авиацию и личный состав противника. О потерях врага на 24 марта сообщили в Генштабе.
Какие потери россиян на 24 марта?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 289 740 (+890) человек;
- танков – 11 800 (+6);
- боевых бронированных машин – 24 271 (+3);
- артиллерийских систем – 38 695 (+33);
- РСЗО – 1 696 (+1);
- средств ПВО – 1 336 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 193 892 (+1 023);
- крылатых ракет – 4 468 (+0);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 955 (+180);
- специальной техники – 4 098 (+0).
Потери россиян на 24 марта / Инфографика Генштаба
Что еще известно о потерях россиян?
Российские войска, вероятно, не смогут захватить основную линию обороны в Донецкой области в 2026 году, хотя могут достичь тактических успехов ценой значительных потерь.
Силы обороны Украины повредили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также атаковали Алчевский металлургический комбинат.
Силы обороны Украины уничтожили два российских зенитные ракетные комплексы "Бук" на территории России и временно оккупированных территориях.