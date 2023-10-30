Как выяснилось, российский террорист попал в ДТП и погиб. Ланчак был участником "ополчения" Донбасса с первых дней войны в 2014 году.

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В Донецке погиб топ-офицер россиян

Подполковник Ланчак Константин "Хорват" наконец-то отбегался, вернее отъездился – ДТП,

– сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Что известно о погибшем оккупанте

Константин Ланчак родился в Торезе Горловского района.

Он был участником "ополчения" Донбасса с первых дней войны в 2014 году.

Ланчак создал формирование "Октава", ставшее артиллерийским дивизионом.

Участвовал в боях в Иловайске и Дебальцево.

В 2022 году участвовал в боях на Юге и в Мариуполе. Там он получил ранение и полгода восстанавливался.



Подполковник Ланчак Константин "Хорват" / фото Анатолия Штефана

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 30 октября ВСУ уже ликвидировали 299 940 российских захватчиков. За прошедшие сутки – 860 солдат. Потери в технике: