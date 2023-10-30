Як виявилось, російський терорист потрапив у ДТП та загинув. Ланчак був учасником "ополчення" Донбасу з перших днів війни у 2014 році.

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У Донецьку загинув топ-офіцер росіян

Підполковник Ланчак Костянтин "Хорват" нарешті відбігався, вірніше від'їздився – ДТП,

– повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Що відомо про загиблого окупанта

Костянтин Ланчак народився у Торезі Горлівського району.

Він був учасником "ополчення" Донбасу з перших днів війни у 2014 році.

Ланчак створив формування "Октава", яке стало артилерійським дивізіоном.

Брав участь у боях в Іловайську та Дебальцевому.

У 2022 році брав участь у боях на Півдні та у Маріуполі. Там він отримав поранення та півроку відновлювався.



Підполковник Ланчак Костянтин "Хорват" / фото Анатолія Штефана

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 30 жовтня ЗСУ вже ліквідували 299 940 російських загарбників. За минулу добу – 860 солдатів. Втрати у техніці: