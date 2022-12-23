Федоров подтвердил мощный удар по оккупантах в Токмаке: детали расскажет Генштаб

Российским оккупантам продолжают наносить колоссальные потери. Иван Федоров 23 декабря подтвердил, что воины ВСУ мощно ударили по захватчикам в Токмаке.

Мэр Мелитополя рассказал, что по оккупантах постоянно наносят удары. "Хлопок" чуть ли не каждый день посещает врага.

Обратите внимание Россияне хотят вывезти 2 тысячи детей с оккупированных территорий в Москву, – Федоров

В частности, мощно ударили по Токмаку. Там находились российские оккупанты.

Федоров подтвердил уничтожение вражеских группировок. В то же время, мэр Мелитополя пока не подтвердил, что там находились именно кадыровцы. Он призвал дождаться деталей от Генштаба ВСУ.

Оккупанты убивают своих же

Генштаб ВСУ рассказал, что по состоянию на 23 декабря на концерт к Кобзону уже отправились 100 950 оккупантов . Каждый день удается ликвидировать сотни захватчиков.

ГУР МО продолжает перехватывать жалобы оккупантов. В частности, захватчики ноют, что их "двухсотят" свои же. В частности, один из врагов пожаловался маме, что россияне убили танком 20 своих же.

Пацанов покрошили нормально. Приехал из Ярославля третий батальон к нам на усиление и 20 человек убило. И это наш так выстрелил и 20 пацанов убил,

– жалуется оккупант.

Командование российское он охарактеризовал словом "твари".