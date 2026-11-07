Остался лишь обгоревший металл: в ГУР показали, как "Призраки" громят логистику оккупантов

Спецподразделение ГУР Минобороны Украины "Призраки" в течение октября 2026 года систематически уничтожало логистические средства российских войск на фронте. Каждая такая цель снижает мобильность оккупантов и их боеспособность, пояснили в разведке.

Кадры боевых действий спецназовцев были опубликованы в соцсетях Главного управления разведки Минобороны Украины.

Потери техники оккупантов

На кадрах видны закопченные и искореженные остатки техники, разбросанные по местности после точных ударов. Это лишь часть результатов работы подразделения, отметили в ГУР.

Уничтоженная российская техника после точных ударов: смотрите видео

По данным разведки, под удар попали:

бронемашина "Тигр";

военная автомобильная техника;

грузовые автомобили обеспечения;

мобильные огневые группы.

Каждая уничтоженная или поврежденная единица транспорта напрямую сказывается на мобильности подразделений захватчиков. Нарушение поставок боеприпасов, провизии и топлива значительно ограничивает способность врага вести активные боевые действия.

Украинские военные продолжают ежедневно сокращать материально-техническую базу противника. Ранее бойцы подразделения "СТРИКС" нанесли удар по складу горючего и вражеской автотехникена Южно-Слобожанском направлении.