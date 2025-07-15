Минуснули нескольких оккупантов и склад БП: десантники показали кадры уничтожения врага в Донецкой области
- Десантно-штурмовые войска продолжают успешно ликвидировать врага.
- Десантники показали уничтожение оккупантов и техники в Донецкой области.
Воины Десантно-штурмовых войск продолжают ликвидировать российских захватчиков. Они нанесли им существенные потери как в технике, так и в личном составе в Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ДШВ ВСУ.
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Что известно об уничтожении врага в Донецкой области?
Десантники показали уничтожение вражеских сил и техники в Донецкой области.
Донбасская жара. Работники из России получили тепловые удары и прилегли отдохнуть,
– подписали видео десантники.
На обнародованных кадрах видно успешную результативную работу украинской артиллерии по технике и личному составу противника. Ударом уничтожено самоходную артиллерийскую установку (САУ), гаубицу, а также живую силу врага.
На одном из кадров зафиксировано, как горит российский склад боеприпасов после точного огневого поражения.
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К слову, в ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина, филиал АО "РСК "МиГ".