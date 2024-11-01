Российские военные в Крыму платят взятки, чтобы избежать отправки в Курскую область

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты, базирующейся в Севастополе, пытаются остаться в Крыму, платя взятки за избежание отправки в Курскую область. Все из-за больших потерь на фронте и низкого морального состояния в части.

Об этом рассказывает партизанское движение "Атеш", сообщает 24 Канал. К тому же постоянные потери товарищей заставляют их оставаться в Крыму любой ценой.

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Рост потерь и скандалы в командовании

Партизаны отмечают, что значительная часть российских военных была отправлена в Курскую область, и почти ежедневно оттуда поступают сообщения о погибших.

Несмотря на попытки командования замалчивать эти потери, ситуацию невозможно скрыть. Ведь гибель товарищей серьезно влияет на моральный дух военных, что остается чрезвычайно низким.

Через постоянные отправки на передовую и смертельные риски, военнослужащие ищут возможности избежать новых распоряжений. Как сообщают в "Атеш", некоторые командиры бригады начали требовать взятки у подчиненных, обещая "отсрочку" отправки на фронт. Те, кто сумел откупиться, остаются в Крыму и, чтобы не вызывать подозрений, демонстрируют "активную деятельность" – занимаются установкой маскировочных заграждений, передвигают технику, а также готовятся к возможным действиям Сил Обороны Украины.

Российские военные на Крымском полуострове / Фото от "Атеш"

Напряжение в Севастополе растет

Агенты движения "Атеш" сообщают, что военные на базе серьезно опасаются "сюрпризов" от украинских сил, которые могут поступить в ближайшее время. Активная работа агентов движения помогает поддерживать напряжение среди военных и создает дополнительное давление на командование, которое и без того сталкивается с кадровыми проблемами и низким боевым духом.

К слову, ранее агенты движения "Атеш" с 1440-го мотострелкового полка сообщали, что отдельные взводы отказываются переходить в наступление в Запорожье.

А 27 октября движение сопротивления взорвало мост в Бердянске между зданием водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.