13 мая, 07:27
Ликвидировано еще 1070 оккупантов и десятки единиц техники: потери России на 13 мая
Основні тези
- На 13 мая 2025 года потери России в войне в Украине составляют около 968 130 погибшими и ранеными.
- Оккупанты за последние сутки потеряли 2 танка, 14 ББМ и 62 артиллерийские системы.
Украинские защитники мужественно отражают вражеские атаки вдоль всей линии фронта, заставляя противника заплатить за агрессию. Потери России в войне в Украине уже превышают 960 тысяч погибших и раненых.
Недавно группа Сил специальных операций ВСУ уничтожила 8 российских штурмовиков во вражеском тылу, передает 24 Канал.
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Какие потери у врага на 13 мая 2025 года
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 968130 (+1070) человек;
- танков – 10802 (+2),
- боевых бронированных машин – 22487 (+14),
- артиллерийских систем – 27780 (+62),
- РСЗО – 1381 (+0),
- средства ПВО – 1162 (+0),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35778 (+100),
- крылатые ракеты – 3197 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 48256 (+138),
- специальная техника – 3884 (+0)