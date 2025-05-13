Ликвидировано еще 1070 оккупантов и десятки единиц техники: потери России на 13 мая

Украинские защитники мужественно отражают вражеские атаки вдоль всей линии фронта, заставляя противника заплатить за агрессию. Потери России в войне в Украине уже превышают 960 тысяч погибших и раненых.

Недавно группа Сил специальных операций ВСУ уничтожила 8 российских штурмовиков во вражеском тылу, передает 24 Канал. Смотрите также Будем гнать врага, – генерал армии сказал, что может полностью изменить оборонную стратегию Украины Какие потери у врага на 13 мая 2025 года С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла: личного состава – около 968130 (+1070) человек;

танков – 10802 (+2),

боевых бронированных машин – 22487 (+14),

артиллерийских систем – 27780 (+62),

РСЗО – 1381 (+0),

средства ПВО – 1162 (+0),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35778 (+100),

крылатые ракеты – 3197 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 48256 (+138),

специальная техника – 3884 (+0) Потери россиян на 13 мая 2025 года / Фото Генштаб