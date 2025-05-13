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24 Канал Новости Украины Ликвидировано еще 1070 оккупантов и десятки единиц техники: потери России на 13 мая
13 мая, 07:27
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Ликвидировано еще 1070 оккупантов и десятки единиц техники: потери России на 13 мая

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • На 13 мая 2025 года потери России в войне в Украине составляют около 968 130 погибшими и ранеными.
  • Оккупанты за последние сутки потеряли 2 танка, 14 ББМ и 62 артиллерийские системы.

Украинские защитники мужественно отражают вражеские атаки вдоль всей линии фронта, заставляя противника заплатить за агрессию. Потери России в войне в Украине уже превышают 960 тысяч погибших и раненых.

Недавно группа Сил специальных операций ВСУ уничтожила 8 российских штурмовиков во вражеском тылу, передает 24 Канал.

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Какие потери у врага на 13 мая 2025 года

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 968130 (+1070) человек;
  • танков – 10802 (+2),
  • боевых бронированных машин – 22487 (+14),
  • артиллерийских систем – 27780 (+62),
  • РСЗО – 1381 (+0),
  • средства ПВО – 1162 (+0),
  • самолетов – 372 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35778 (+100),
  • крылатые ракеты – 3197 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48256 (+138),
  • специальная техника – 3884 (+0)

Потери россиян на 13 мая 2025 года / Фото Генштаб