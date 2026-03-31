31 марта, 06:44
Почти тысяча: потери врага на 31 марта

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • По данным Генштаба ВСУ, за последний день российская армия потеряла около тысячи солдат.
  • Общие потери российских войск с 24 февраля 2022 года до 31 марта 2026 года включают около 1 297 670 человек.

В Генштабе выложили традиционную статистику вражеских потерь на утро 31 марта. За предыдущий день российская армия потеряла почти тысячу солдат.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Интересно, что на днях в ГУР заявили: оккупанты теряют до 40 тысяч солдат в месяц – столько же, сколько и набирают.

Сколько россиян погибло сегодня?

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 297 670 (+970) человек
  • танков – 11 826 (+2)
  • боевых бронированных машин – 24 324 (+7)
  • артиллерийских систем – 39 110 (+61)
  • РСЗВ – 1 709 (+1)
  • средства ПВО – 1 338 (+1)
  • самолетов – 435 (+0)
  • вертолетов – 350 (+1)
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2296)
  • крылатые ракеты – 4491 (+0)
  • корабли/катера – 33 (+0)
  • подводные лодки – 2 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны – 86 359 (+199)
  • специальная техника – 4105 (+0)


Потери России на 31 марта 2026 года / Генштаб ВСУ

