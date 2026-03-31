31 марта, 06:44
Почти тысяча: потери врага на 31 марта
Основные тезисы
- По данным Генштаба ВСУ, за последний день российская армия потеряла около тысячи солдат.
- Общие потери российских войск с 24 февраля 2022 года до 31 марта 2026 года включают около 1 297 670 человек.
В Генштабе выложили традиционную статистику вражеских потерь на утро 31 марта. За предыдущий день российская армия потеряла почти тысячу солдат.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Интересно, что на днях в ГУР заявили: оккупанты теряют до 40 тысяч солдат в месяц – столько же, сколько и набирают.
Сколько россиян погибло сегодня?
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.26 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 297 670 (+970) человек
- танков – 11 826 (+2)
- боевых бронированных машин – 24 324 (+7)
- артиллерийских систем – 39 110 (+61)
- РСЗВ – 1 709 (+1)
- средства ПВО – 1 338 (+1)
- самолетов – 435 (+0)
- вертолетов – 350 (+1)
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2296)
- крылатые ракеты – 4491 (+0)
- корабли/катера – 33 (+0)
- подводные лодки – 2 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 86 359 (+199)
- специальная техника – 4105 (+0)
Потери России на 31 марта 2026 года / Генштаб ВСУ
Российские пилоты засыпают во время полета
Такую интересную вещь рассказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. И враг уже признает эту проблему. Дело в том, что российские пилоты делают столько вылетов за месяц, сколько раньше делали за год.