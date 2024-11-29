Поразительное количество ликвидированных оккупантов и техники: потери врага на 29 ноября
29 ноября 2024, 08:07Читати новину українською
Украина продолжает сдавать стране-агрессору большие потери в живой силе и технике. Количество "отминусированных" российских захватчиков превысило 730 тыщ.
Также наши защитники успешно уничтожают вражескую технику на миллионы, а иногда и на несколько миллиардов. Так, 28 ноября украинские разведчики уничтожили радиолокационный комплекс 48Я6-К1 "Подлет" в оккупированном Крыму, передает 24 Канал.
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Потери противника по состоянию на 29 ноября
- личного состава – около 738660 (+2030) человек;
- танков – 9458 (+8);
- боевых бронированных машин – 9339 (+33);
- артиллерийских систем – 20886 (+34);
- РСЗО – 1255 (+0);
- средства ПВО – 1006 (+1);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19750 (+89);
- крылатые ракеты – 2851 (+86);
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерны – 30272 (+86);
- специальная техника – 3700 (+3)