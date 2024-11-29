Поразительное количество ликвидированных оккупантов и техники: потери врага на 29 ноября

Украина продолжает сдавать стране-агрессору большие потери в живой силе и технике. Количество "отминусированных" российских захватчиков превысило 730 тыщ.

Также наши защитники успешно уничтожают вражескую технику на миллионы, а иногда и на несколько миллиардов. Так, 28 ноября украинские разведчики уничтожили радиолокационный комплекс 48Я6-К1 "Подлет" в оккупированном Крыму, передает 24 Канал.

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Потери противника по состоянию на 29 ноября

личного состава – около 738660 (+2030) человек;

танков – 9458 (+8);

боевых бронированных машин – 9339 (+33);

артиллерийских систем – 20886 (+34);

РСЗО – 1255 (+0);

средства ПВО – 1006 (+1);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 329;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19750 (+89);

крылатые ракеты – 2851 (+86);

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерны – 30272 (+86);

специальная техника – 3700 (+3)

Потери россиян по состоянию на 29 ноября 2024 года / Фото Генштаб