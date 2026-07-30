Об этом сообщили в Генштабе.

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 30 июля 2026 года общие боевые потери россиян ориентировочно составляют:

Личный состав – 1 444 810 (+1 360)

Танки – 12 230 (+3)

Боевые бронированные машины – 25 049 (+5)

Артиллерийские системы – 47 003 (+41)

РСЗО – 1 976 (+3)

Средства ПВО – 1 522 (+1)

Самолеты – 439

Вертолеты – 354

БПЛА оперативно-тактического уровня – 434 140 (+1 362)

Наземные робототехнические комплексы – 2 071 (+8)

Корабли/катера – 34

Подводные лодки – 2

Автомобильная техника и автоцистерны – 127 621 (+440)

Специальная техника – 4 480 (+2)

Крылатые ракеты – 4 950



Потери врага в войне по состоянию на 30 июля / Инфографика Генштаба

Что еще известно об успешных ударах ВСУ по оккупантам?

В понедельник, 27 июля, и в ночь на 28 июля подразделения Сил обороны Украины провели атаки на важные объекты противника. Так, были поражены комбинат "Приоритет" в Удмуртии и склады.

ВСУ успешно провели атаки на временно оккупированных территориях и на территории страны-агрессора. Силам обороны удалось поразить склад материально-технических средств и горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички в Крыму.

Также был осуществлен удар по складу БПЛА оккупантов в районе Червонопоповки Луганской области.

В Силах обороны обещают продолжать систематически проводить мероприятия, направленные на прекращение российской агрессии.