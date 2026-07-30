Про це повідомили у Генштабі.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 30 липня 2026 року загальні бойові втрати росіян орієнтовно становлять:

Особовий склад – 1 444 810 (+1 360)

Танки – 12 230 (+3)

Бойові броньовані машини – 25 049 (+5)

Артилерійські системи – 47 003 (+41)

РСЗВ – 1 976 (+3)

Засоби ППО – 1 522 (+1)

Літаки – 439

Гелікоптери – 354

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 434 140 (+1 362)

Наземні робототехнічні комплекси – 2 071 (+8)

Кораблі/катери – 34

Підводні човни – 2

Автомобільна техніка та автоцистерни – 127 621 (+440)

Спеціальна техніка – 4 480 (+2)

Крилаті ракети – 4 950



Втрати ворога у війні станом на 30 липня / Інфографіка Генштабу

Що ще відомо про успішні удари ЗСУ по окупантах?

У понеділок, 27 липня, та в ніч на 28 липня підрозділи Сил оборони України атакували важливі об'єкти противника. Так, уражено комбінат "Пріоритет" в Удмуртії та склади.

ЗСУ успішно атакували цілі на ТОТ та на території країни-агресорки. Силам оборони вдалось уразити склад матеріально-технічних засобів та паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі в Криму.

Також був атакований склад БпЛА окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.

У Силах оборони обіцяють продовжувати системно здійснювати заходи, спрямовані на припинення російської агресії.