Почему стремительно растет количество уничтоженных российских оккупантов – военный обозреватель назвал причину

Украинские военные продолжают активно уничтожать оккупантов на украинских землях. В ноябре ВСУ установили рекорд по количеству ликвидированных врагов.

Основную часть ликвидированных в последние месяцы россиян составляют те, кого призвали в российскую армию в рамках так называемой частичной мобилизации. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Почему в ноябре потери россиян были больше, чем после 24 февраля

В ноябре ВСУ отправили на "концерт Кобзона" 16 970 российских военных . Эта цифра превысила потери оккупантов даже в первые месяцы российского вторжения в Украину, когда продолжались горячие бои.

По словам Коваленко, в феврале – марте ВСУ уничтожали часть российских войск, которые условно можно было называть профессиональными. Особенно большие потери понесли элитные российские подразделения, которые шли первыми.

Однако тогда россияне имели бронированную технику. Да, мы ее жгли, но все-таки она спасала некоторые жизни. Наличие этой техники уменьшало потери оккупантов во время артиллерийских обстрелов,

– сказал военный обозреватель.

Мобилизированные россияне – легкая цель для ВСУ

Сейчас же у российской армии совсем другая ситуация. Как отметил Коваленко, сейчас оккупанты насыщают свои подразделения исключительно мобилизованными, которые не являются профессиональными военными.

Эти "частично" мобилизованные не понимают, что делать при обстреле из ствольной или реактивной артиллерии. Да и вообще не знают, что делать в зоне полномасштабных боевых действий. Поэтому и уровень их уничтожения значительно выше,

– сказал военный обозреватель.

Кроме того, у таких подразделений нет необходимого количества бронированной техники и боеприпасов.

"Эта пехота, которую используют, как пушечное мясо, и является основной причиной роста количества уничтоженных российских оккупантов", – добавил Коваленко.

Александр Коваленко рассказал о рекордных потерях россиян: смотрите видео

ВСУ уничтожают врага: главное