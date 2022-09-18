Уничтожаем батальон за 3 – 5 дней, – эксперт о российских попытках срочно найти новое войско

Российские войска теряют многие. Поэтому начали массово вербовать наемников и заключенных.

Россияне прекрасно понимают, с какой скоростью теряют людей. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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"Мы уничтожаем россиян примерно батальон за 3 – 5 дней. Это до 500 человек. Соответственно, полтора – 2 батальона в неделю они должны ставить новых. Такой скорости у них нет", – отметил эксперт.

Новичков быстро ликвидируют

Как сказал Свитан, россияне понимают, что не успевают пополнить войско и применяют все возможные способы. Приобщают заключенных, вагнеровцев. Однако не применяют мобилизацию, которая может развалить россию очень быстро.

Это реально не готовые люди, которые не принесут большую проблему для наших военных. Это российское стадо будут гнать в Украину на убой. На тяжелой технике они не смогут передвигаться. Они не смогут эффективно рыть шанцы. Их быстро отминусуют, как и тех, кому на замену они пришли, – считает эксперт.

Он добавил, что украинские войска сейчас профессиональны и хорошо выполняют задачи. В этом году мы еще увидим 3 – 4 таких прорыва, как были на Харьковщине.

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