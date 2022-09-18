Росіяни чудово розуміють, з якою швидкістю втрачають людей. Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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"Ми знищуємо росіян приблизно батальйон за 3 – 5 днів. Це до 500 людей. Відповідно, півтора – 2 батальйони в тиждень вони мають ставити нових. Такої швидкості у них немає", – зазначив експерт.

Новачків швидко ліквідують

Як сказав Світан, росіяни розуміють, що не встигають поповнити військо й застосовують всі можливі способи. Долучають ув'язнених, вагнерівців. Проте не застосовують мобілізації, яка може розвалити росію дуже швидко.

Це реально не готові люди, які не принесуть великої проблеми для наших військових. Це російське стадо гнатимуть в Україну на забій. На важкій техніці вони не зможуть пересуватися. Вони не зможуть ефективно рити шанці. Їх швидко відмінусують як і тих, кому на заміну вони прийшли, – вважає експерт.

Він додав, що українські війська зараз професійні й добре виконують завдання. Цього року ми ще побачимо 3 – 4 таких прориви, як були на Харківщині.

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